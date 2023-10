Sconfiggere il raffreddore | fatti e miti autunnali

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) di Valerio Uni L’estate ci ha salutati ormai da diverse settimane, lasciando spazio all’autunno. L’arrivo di questa nuova stagione, oltre a un abbassamento generale delle temperature, porta normalmente con sé anche falsiduri a morire sul. Secondo una diffusa credenza popolare, il freddo sarebbe la causa del, proprio come lascia intendere il suo nome. Contrariamente a quanto si pensi, però, il meteo stagionale non ha alcuna correlazione con il. Come si prende ilIlè la malattia più comune al mondo e anche per questo motivo è al centro di una serie di credenze e di rimedi popolari sbagliati per affrontarla. Si tratta di una lieve infezione virale delle prime vie aeree, in particolare del naso e della gola, ...

E' iniziato tutto banalmente, con un po' dipresto trasformatosi in febbre. La ...Non mi restava che aspettare e sperare che il mio corpo sviluppasse gli anticorpi necessari per...

Il raffreddore perenne, noto anche come rinite vasomotoria, è una condizione in cui una persona sperimenta sintomi simili al raffreddore, come congestione nasale, starnuti, prurito al naso e al gola, ...Long raffreddore: una ricerca ha dimostrato che anche le altre infezioni respiratorie possono manifestarsi con sintomi per quasi tre mesi.