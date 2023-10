Scomparsa Kata | arrestato di nuovo il padre Miguel Ancora sopralluoghi nell’ex hotel Astor

Leggi su free

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) E’ statonelle scorse oredi, la bimba di 5 annilo scorso 10 giugno dall’exdi Firenze.sopralluogo nella struttura Ritorna nuovamente in carcereAngel Romero Chicclo,della piccolaleya,ormai 4 mesi dall’exdi Firenze. L’arresto dell’uomo è avvenuto nelle scorse ore dai carabinieri in esecuzione di un ordine del giudice che ha disposto nei suoi confronti l’aggravamento delle misure di custodia cautelare a cui era già sottoposto per precedenti vicende.diil...