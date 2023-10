Scommesse | Tonali ha puntato anche sul Milan L' ammissione in Procura Figc

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L'ex centrocampista del, passato in estate al Newcastle per 80 milioni, - si legge su La Gazzetta dello Sport - avrebbe ammesso tutto coinvolgendoil suo ex club. Non solo...

vuota il sacco: tre ore in Procura per dire tutto Lo scandalosi allarga e sfiora anche i club, l'ammissione di ieri diin Procura Figc è allarmante per la Serie A e ...

Tonali, 2 ore e mezzo di audizione a Torino Sky Sport

Il calciatore ha ammesso le giocate sulla sua ex squadra, ma le sue puntate non avrebbero inciso sul risultato. Ecco cosa rischiano lui e il club rossonero ...Tonali e Fagioli hanno ammesso la loro colpevolezza nel caso scommesse, un’indagine che ha scosso il mondo del calcio italiano. Entrambi i giocatori sono stati coinvolti in attività illegali legate al ...