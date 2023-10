Scommesse | la confessione shock di Tonali

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il calciatore rischia ora un anno di squalifica Si complica e non di poco la posizione di Sandro. L’ex giocatore del Milan, stando a quanto riporta Gazzetta dello Sport, avrebbe scommesso sulla sua ex squadra. Il calciatore, è stato sentito nelle ultime ore dalla Procura di Torino e già prima era stato ascoltato dalla Procura Federale. L’andròsi è autodenunciato ammettendo, non solo lesul calcio (già cosa illegale per il Codice di giustizia sportiva) ma anche di aver puntato sul Milan. Puntare quindi sulla propria ex squadra sarebbe ancora più grave: si parlerebbe di reato di illecito sportivo. A dirlo l’articolo 30 del Codice che parla di “compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione”.avrebbe giocato sul ...