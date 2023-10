Scommesse illegali | Fabrizio Corona fa nuovi nomi | «Sono tre giocatori di Serie A»

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Continua ilshow sul caso delledi alcuni calciatori. Dopo aver fatto i primi, con Nicolò Fagioli e Sandro Tonali che hanno ammesso di aver un problema di ludopatia, Zaniolo che ha dichiarato di non aver scommesso sul calcio e Zalewski che ha rimandato al mittente ogni addebito, l’ex re dei paparazzi è tornato a fare. Non ha trovato il tempo di farlo durante la lunga intervista ad Avanti Popolo su Rai3 con Nunzia De Girolamo, ma appena fuori dagli studi ha preso il cellulare in mano e ha mostrato un video con altri tre calciatori diA che sarebbero coinvolti nella vicenda. Lo ha fatto ai microfoni di Striscia la notizia, che lo ha intercettato per consegnarli il tapiro d’oro....

Perentoria la risposta sul casoche sta scuotendo il calcio italiano: "E' una cosa vomitevole e non ne voglio parlare". webinfo@adnkronos.comCorona è stato ospite di Nunzia De Girolamo ad ‘Avanti popolo’: dopo la trasmissione si è lamentato della mancata messa in onda di un audio di Zaniolo ...Solitamente i giornalisti fanno i salti mortali per cercare argomenti interessanti di cui occuparsi durante la famigerata “sosta per le nazionali”. In questi giorni invece, purtroppo per il calcio ita ...