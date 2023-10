Scommesse | i legali di El Shaarawy | 'Accuse infondate | ora quereliamo'

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) "Poche parole chiare: Stephan Ele le, di qualunque tipo, non hanno niente da spartire. Non ha mai scommesso né...

Lo fanno sapere idel calciatore del Newcastle, gli avvocati Maurizio M. Scaccabarozzi e Marco Feno, dopo l'interrogatorio del giocatore indagato nell'inchiesta sulle. "Ieri Tonali ...

Scommesse: legali, ora Fagioli lavorerà per completo recupero Agenzia ANSA

Caos Scommesse, i legali di Fagioli: "Tornerà in campo per confermare il suo immenso talento" TUTTO mercato WEB

“Poche parole chiare: Stephan El Shaarawy e le scommesse, di qualunque tipo, non hanno niente da spartire. Non ha mai scommesso né gli è mai interessato farlo”. Lo comunicano i suoi legali, gli ...Come per Casale, anche i legali di El Shaarawy smentiscono ogni coinvolgimento del loro assistito nell'inchiesta e minacciano di adire le vie legali: ...