Scommesse | i giudici smentiscono Corona | nessun coinvolgimento di Gatti | El Shaarawy e Casale

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Procede a passo spedito l’inchiesta sulledei calciatori, dopo il primo patteggiamento di Nicolò Fagioli. Nell’interrogatorio reso ieri in procura a Torino, davanti al pm Manuela Pedrotta e agli investigatori della Squadra mobile, a quanto si apprende, il centrocampista del Newcastle, Sandro Tonali, avrebbe ricalcato le dichiarazioni già rese nei giorni scorsi alla procura della Figc a cui il giocatore, secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe confessato di aver scommesso sul calcio ma anche di aver fatto puntate sul Milan. Ora al vaglio degli investigatori, oltre alle dichiarazioni rese dal giocatore, ci sono anche i contenuti di telefoni cellulari e tablet, smartphone in particolare delle chat, sequestrati giovedì scorso nel ritiro azzurro di Coverciano a Tonali e a Nicolò Zaniolo., smentite le ultime ...

La prima volta nel 1927, quando il derby Torino-Juve salì alla ribalta per un episodio di corruzione che costò la revoca dello scudetto ai granata ...