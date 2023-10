Scommesse | Ferrero | “Giocatori troppo ricchi | cercano nuove emozioni”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) “Corona avrebbe dovuto denunciarli alle autorità. Ci vuole rispetto per la giustizia. Non può arrivare un personaggio che, solo per ottenere dei like, accusa qualcuno senza fornire prove. Se fosse stato così sicuro sarebbe dovuto andare a denunciare ialle autorità, che avrebbero poi condotto le indagini”. Le parole sono dell’ex presidente della Sampdoria, Massimo, all’interno del suo programma ‘non solo sport’ su Radio Cusano Campus e in riferimento alla vicendache sta investendo il calcio italiano. L’ex patron della società blucerchiata poi entra più nel dettaglio sull’aspetto psicologico della vicenda: “Ho sempre sostenuto che il calcio è mentale. Il fatto che idi questo livello prendano tutti questi soldi è un male. Si sentono padroni del mondo, ...