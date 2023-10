Scommesse | Fagioli | “Tonali mi suggerì di giocare su un sito illegale”

... come Tonali eche avrebbe già patteggiato una squalifica di 7 mesi , ha parlato di altri 4 calciatori coinvolti: 'C'era la voce di quattro giocatori di serie A che parlavano die ...

Scommesse, Fagioli e patteggiamento: accordo con Procura Figc, i dettagli Tuttosport

Scommesse, Fagioli patteggia: squalifica di 7 mesi e pene alternative per altri 5. Tonali in Procura a Torino la Repubblica

Torino, 18 ott. - (Adnkronos) - "Pensavo di partire chiedendo scusa non solo ai tifosi bianconeri, ma a tutti tifosi del mondo del calcio e dello sport per l'errore ingenuo che ho fatto. Invece no, so ...Nel corso della deposizione fatta da Nicolò Fagioli davanti al procuratore della Figc Chiné per il caso scommesse, che ha portato a 7 mesi di squalifica più 5 di lavori socialmente utili, il ...