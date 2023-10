Scommesse | Fagioli tira in ballo 2 compagni | “mi hanno prestato dei soldi” | NOMI

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) “All’inizio un calciatore, avendo molto tempo libero (…) finisce con il provare l’ebrezza della scommessa per vincere la noia. Con il passare del tempo diventa un’ossessione“. Questi alcuni passaggi della deposizione che Nicolòha rilasciato al procuratore federale Giuseppe Chinè in merito al caso. Solo divertimento in un primo momento: “ho iniziato a scommettere a Tirrenia nel ritiro della Nazionale Under 21“, col tempo però “mi sono trovato in condizione di stress determinato dai debiti“. Il periodo più brutto “lo passai a marzo-aprile 2023 (…) durante Sassuolo-Juventus feci un errore tecnico e fui sostituito“, le lacrime in panchina “pensando ai miei debiti delle“. Leggi anche LE LACRIME DISassuolo-Juventus, il calciatore...