Scommesse | Fagioli elenca i siti illegali alla Procura | “Tonali mi ha suggerito di giocare su Icebet”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) “Fu, mio amico stretto, che mi suggerì il sito illegale. Mi capitò di vederloe gli chiesi cosa stesse facendo. Mi disse che avrei potutoperché non c’erano tracce delle. Fustesso a farmi registrare tramite un account. Non ricordo se fu lui a darmi le credenziali o se fui io a farlo direttamente contattando un referente, persona fisica, via WhatsApp. Inviai un messaggio a questo referente e mi rispose mandandomi username e password per poter iniziare a scommettere. Le primesul tennis, poi sul calcio, mai sulla Cremonese o la Juventus. Scommettevo sulla vincente di una gara o sul risultato under/over, mai sul nome del marcatore o sul risultato esatto. Avendo molto tempo libero, è un modo per vincere la noia”. ...