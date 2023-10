Scommesse | da Trippier a Toffolo passando per Paquetà | squalifiche e sospetti in Premier

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nicolò Fagioli è stato già squalificato dopo il patteggiamento, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo sono indagati e altri nomi potrebbero uscir fuori dall’inchiesta sulleillegali da parte dei giocatori di calcio sul proprio sport e, persino forse, sulla propria squadra. Una prassi vietata dalla Figc, così come ovviamente dalle altre federazioni, anche se all’estero le pene sono diverse e non mancano diversi precedenti. C’è il più recente ed eclatante caso legato a Ivan Toney, l’attaccante del Brentford squalificato per undici mesi dopo aver violato addirittura per 262 volte le norme relative allesecondo i regolamenti della Football Association, in un periodo che va dal 25 gennaio 2017 al 23 gennaio 2021, come riporta Agipronews, che poi ricorda altre storie legate sempre allaLeague. Harry ...