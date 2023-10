Sciopero generale 20 ottobre | chi si ferma e quando Tutte le info

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Venerdì 20è in programma un nuovo, che coinvolge tutti i settori pubblici e privati. Il nuovo bloccoè stato proclamato da ADL Varese, CUB, SGB e SI Cobas e riguarda tutto il territorio nazionale. Sino quindi gli uffici pubblici, le scuole, gli ospedali, i trasporti e trasversalmente alle aziende tutti i dipendenti che decideranno di aderire. Diverse come sempre le motivazione dello. Tra queste, il rinnovo dei contratti e l’aumento dei salari con adeguamento automatico al costo della vita e con recupero dell’inflazione reale; l’introduzione per legge del salario minimo di 12 euro l’ora, la richiesta di divieto di utilizzo dei fondi del PNRR per armamenti e invio di armi, e dell’utilizzo in modo consistente dei finanziamenti alla tutela ...