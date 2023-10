Sciopero dei Trasporti il 19 e il 20 Ottobre | Interruzione dei Treni | Mezzi Pubblici e Scuola

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Milano - Un imminentegenerale, previsto per il 202023, coinvolgerà ampiamente i settorie privati. Questa mobilitazione è stata indetta dai sindacati di base, tra cui SGB, CUB, Sì COBAS, Adl Cobas, USI e USI-Educazione, e si estenderà a diverse aree, dallaaidi trasporto locale. In numerose città, sono previsti presidi e manifestazioni come a Torino, Roma, Firenze, Catania, Genova, Carugate (Milano), Monza, Collegno (Torino), Savona, e Gricignano di Aversa (Caserta). Questoavrà un impatto significativo suiferroviari.talia e Italo: Interruzioni Ferroviarie Il personale del Gruppo FS incrocerà le braccia dalle 21:00 di giovedì 19alle 21:00 di venerdì 20 ...