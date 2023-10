Scienze della Formazione Primaria | la grande novità della Link per l’A A 2023 2024 Se sei idoneo ma non vincitore | puoi ancora iscriverti con noi!

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Fino al 17 ottobre sono aperte le iscrizioni al nuovo Corso di Laurea quinquennale a Città di Castello (Pg), abilitante per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella. Basta aver sostenuto la prova con un punteggio non inferiore a 20. Borse di Studio per nati o residenti nelle province di Perugia, Terni, Arezzo e Pesaro-Urbino. L'articolo .