Sci alpino | squadra femminile al lavoro in Austria da venerdì 20 | presenti Bassino | Brignone e Goggia

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Prosegue la preparazione delle ragazze dello sciin vista delle prime gare stagionali. Da20 a giovedì 27 ottobre lasi allenerà in gigante sul ghiacciaioco di Hintertux. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato Federica, Marta, Elena Curtoni, Sofia, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Elisa Platino e Asja Zenere, seguite dai tecnici Davide, Daniele Simoncelli, Luca Agazzi, Giorgio Pavoni, Paolo Bianchetti e Thierry Marguerettaz. SportFace.

... manca meno di un mese al Matterhorn Cervino Speed Opening , prima gara transfrontaliera della storia dello, che porterà per la prima volta l'apertura delle gare di velocità della Coppa ...La pista di Di Prampero di Tarvisio è "promossa" in vista dei prossimi appuntamenti di Coppa Europa. Sul tracciato, uno dei più entusiasmanti del Friuli Venezia Giulia e di tutte le Alpi, c'è stato ne ...Qualche brivido lungo l’asse valtellinese con le due sedi di Bormio per lo sci alpino maschile e lo sci alpinismo e Livigno con le competizioni di freestyle e snowboard oltre alle paralimpiadi, è ...