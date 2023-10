Sci alpino | nazionale al femminile in raduno tra Hintertux e Pitztal

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L’esordio della Coppa del Mondo è sempre più vicino: appuntamento il 28 e 29 ottobre per lo scinella classica apertura di Soelden. Le varie nazionali italiane ovviamente si stanno preparando al meglio in vista della gara austriaca. La squadra delle polivalenti sarà impegnata da venerdì 20 a giovedì 26 ottobre sul ghiacciaio austriaco diseguita dai tecnici Davide Brignone, Daniele Simoncelli, Luca Agazzi, Giorgio Pavoni, Paolo Bianchetti e Thierry Marguerettaz. Presenti Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Elisa Platino e Asja Zenere. Altra località invece per le slalomiste che saranno adal 22 al 27 ottobre. Al via Martina Peterlini, Marta Rossetti, Beatrice Sola, Anita Gulli e Lara Della Mea. Foto: Lapresse