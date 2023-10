Schengen | l' Italia e altri 8 paesi Ue ripristinano temporaneamente i controlli alle frontiere Meloni | «Me ne assumo piena responsabilità»

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Diversi scali francesi chiusi per ore; stessa cosa in Belgio a causa di segnalazioni e falsi allarmi mentre l'Europa blinda i confini, con l'che intensifica ialla frontiera...

... Massimiliano Fedriga, aveva denunciato il fenomeno definendolo 'surreale' perché i migranti 'attraversano due paesi europei, Croazia e Slovenia, entrambi dentro, e arrivano in. Ma ...

Controlli alle frontiere ripristinati, Italia e altri 8 paesi Ue sospendono il trattato di Schengen RaiNews

Stop a Schengen dall’Italia e altri 9 Paesi. La Ue: «Espellere i migranti se sono una minaccia» Corriere della Sera

Dall'inizio del conflitto tra Israele e Hamas in molti si sono interrogati sulla sicurezza aerea del Mediterraneo orientale e in Europa. È ancora sicuro viaggiare in aereoControlli alle frontiere in un momento in cui, sulla scia del conflitto tra Israele e Hamas, sale la tensione. L'Italia e altri 8 paesi Ue sospendono il trattato di Schengen. Il premier ...