Scanziani | «Scudetto | Inter e Milan hanno qualcosa in più La Juventus…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Alessandro, ex esterno ed ex allenatore, ha parlato di lottatra nerazzurri,e Juventus (e non solo). ROSA – Queste le parole di Alessandro, ex esterno dell’(e non solo) nonché ex allenatore, a SuperNews sui passi falsi della squadra di Simone Inzaghi contro Sassuolo e Bologna. «Ritengo che siano dipesi anche dal fatto che la rosa di Inzaghi è “corta” a livello di alternative in attacco? Il calcio di oggi è molto diverso rispetto a quello dei miei tempi – si legge su News.Superscommesse.it –. All’epoca si giocavano 30 partite all’anno e solo la domenica, oggi ce ne sono 38 solo in Serie A, le Coppei gironi e la fase ad eliminazione diretta e poi si gioca tutta la settimana. Sono stato allenatore e non riesco a immaginare come facciano i ...