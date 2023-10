Scandalo Scommesse | Corona furioso | “Sono stato censurato! Hanno preso per i fondelli voi e me”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il re dei paparazzi, Fabrizio, è uscito indignato dalla trasmissione ‘Avanti Popolo’ soffermatasi sullodel calcio. Fabrizioè in preda all’ira dopo la sua partecipazione alla trasmissione Avanti Popolo, andata in onda su RAI. Su Instagram, ha accusato la RAI di non aver rispettato gli accordi presi, esclamando: “Non me lo aspettavo! Mi dispiace per tutti voi. Purtroppo, non ho potuto dire ciò che volevo, non ho potuto mostrare il grande lavoro che sto svolgendo da 6 giorni senza dormire, insieme al mio amico Moreno. A un certo punto, la conduttrice ha trasmesso un audio che poi ètagliato. Vi rendete conto?”.ha poi proseguito indignato: “C’erano le voci di quattro ...