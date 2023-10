Scandalo scommesse | Corona fa altri tre nomi | Gatti | Casale e

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) A Valerio Staffelli, inviato del programma di Canale 5 giunto dall'ex Re dei paparazzi per consegnargli il Tapiro d'Oro, ha anche mostrato un filmato in cui si sentono i giocatori che parlano delle puntate mentre palleggiano. Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la notizia Segui su affaritaliani.it