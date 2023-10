Scandalo scommesse | alla ribalta il lato fragile dei calciatori

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 18 ottobre 2023), Fagioli e Tonali nel mirino: ecco cosa si nasconde davvero dietro la voglia dei giocatori di trasgredire. Le auto più belle, le ville faraoniche, gli accessori di lusso che costano quanto un appartamento in centro a Milano. E ancora, le vacanze da sogno nelle mete più cool e costose del mondo, le famiglie perfette e sempre agghindate di tutto punto, i jet privati, gli yacht esclusivi e chi più ne ha più ne metta. AnsaFoto – Ilveggente.itSi fa presto, dall’esterno, a giudicare le vite dei. Guadagnano così tanti soldi, facendo peraltro ciò che più amano – il che è già di per sé un enorme privilegio – che sembra quasi scontato che le loro esistenze siano perfette in tutto e per tutto. Perché, quanto meno sulla carta, sembrerebbero avere ogni cosa. La tranquillità economica derivante da uno ...