Sbarra Cisl Scuola | “Il nostro Paese ha uno straordinario bisogno di investire sulle sue agenzie educative”

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) “Grazie allaper il grande impegno a livello negoziale e di rappresentanza per le lavoratrici e i lavoratori della, negli istituti, tra i nostri ragazzi, insieme alle famiglie di una generazione investita da una rivoluzione epocale”. Lo ha detto il leaderLuigi, intervenendo a Roma all’Assemblea organizzativa della. L'articolo .

3' di lettura 17/10/2023 - Il senso della giornata lo ha dato in apertura il segretario nazionaleLuigi: "Bella e numerosa presenza, voglio esprimervi gratitudine per l'impegno con cui portate avanti il duro lavoro della rappresentanza sociale in modo libero e autonomo con ...

“La Uil chiede sin da subito a Cgil e Cisl di proseguire il percorso unitario per sostenere il contenuto delle piattaforme e delle rivendicazioni unitarie, avviando insieme un percorso di mobilitazion ...(Lavoro) Bombardieri invita anche Sbarra alla mobilitazione. Oggi Landini all’Assemblea generale alzerà l’asticella. Ma la Cisl continua a parlare di «manovra con luci». Di Massimo Franchi ...