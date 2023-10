Sassuolo | Volpato sceglie l’Australia | non più convocabile per l’Italia

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Cristian, attaccante del, ha deciso di accettare la convocazione delpreferendola alCristiana deciso di accettare la convocazione della nazionale australiana. L’attaccante del, come riportato dal Daily Mail, ha il doppio passaporto visto che è nato a Sydney. Calciatore nel giro della nazionale Under 20 italiana, ha deciso di accettare la chiamata dei Socceroos.

