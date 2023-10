Sassari | neonato trovato sotto una macchina con il cordone ombelicale | rintracciata la mamma

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Un bimbo appena nato, con ilancora attaccato al corpo, è statoabbandonatounaparcheggiata a Osilo, in provincia di. Il piccolo ancora vivo e con lievi segni di ipotermia è stato trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale Santissima annunziata. Si trova oraosservazione e le sue condizioni sono stabili. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale e della compagnia di, che hanno rintracciato poco dopo la madre del bimbo. Si tratta di una ragazza di 29 anni che, secondo una prima ricostruzione, ha partorito all’alba nella sua stanza recidendosi da sola il. La ragazza sarebbe poi uscita di casa, lasciando il piccolo per ...

Sta bene ed è ricoverato per accertamenti nello stesso ospedale, il Santissima Annunziata di, dove è ricoverata sua madre, piantonata dalle forze dell'ordine.Sassari, 18 ott. (LaPresse) - E' stata arrestata per tentato omicidio la 29enne che questa mattina, intorno alle 5, ha abbandonato il figlio sotto un'auto ...Un neonato è stato trovato stamattina abbandonato per la strada ... Un’ambulanza del 118 ha trasportato il piccolo all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dove si trova ora sotto osservazione.