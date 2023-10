Sarah Jessica Parker | “Perché agli uomini non si chiede di rendere conto di come invecchiano?”

(Di mercoledì 18 ottobre 2023), star della serie Sex and the City, ha rilasciato un’intervista a Glamour nella quale ha sottolineatoglisubiscano meno pressione per il fatto di dover rispondere ai canoni di bellezza quando. “Sono confusa dal fatto che alla maggior parte deglidella mia età non si chieda nulla sull’invecchiamento”, ha detto al magazine. “Tutti ci svegliamo, dobbiamo fare mille cose, e dobbiamo andare avanti con la nostra giornata – non capisco l’enfasi che si mette sull’avanzamento dell’età”, ha aggiunto. L’attrice americana non è nuova a questo tipo di osservazioni: la questione degli standard di bellezza, infatti, è un argomento che le sta da sempre a cuore, in particolare per quanto riguarda l’invecchiamento. ...

... Spencer Grammer (As the World Turns) nel ruolo di Summer Smith eChalke (Scrubs) nel ruolo ... come Kari Wahlgren (Teen Titans: The Judas Contract) nel ruolo di, Brandon Johnson (NTSF:SD:...

Sarah Jessica Parker ci «ricasca»: ancora una volta le scarpe sono ... Vanity Fair Italia

Sarah Jessica Parker al Gala per il New York City Ballet AMICA - La rivista moda donna

"We honored the writing, and then we had a party, and some of that party had to be left behind because of the length and timing," Kenny Ortega tells EW.Sex and the City star Sarah Jessica Parker is set to tell the story of Ukrainian ballet dancers and a Ukrainian veteran who lost both legs in the war but still managed to join a ballet troupe.