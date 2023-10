Salzano Manuel Favaro morto in un incidente a Borgo Valbelluna

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Tragicostradale alle 7.10 di mercoledì mattina, a Marziai, lungo la SP1, nel territorio del comune di(Belluno). Un camion che viaggiava in direzione Belluno è finito rovesciato fuori strada per colpa di un cervo. L’animale investito è finito nella cabina di guida del Tir, schiacciando mortalmente l’autista. La vittima è, 35 anni, nato a Treviso ma residente a(Venezia).anche l’animale. L’mortale ha visto il coinvolgimento parziale anche di un’auto, il cui conducente è rimasto illeso. I vigili del fuoco giunti da Feltre e Belluno con l’autogrù, hanno messo in sicurezza il mezzo. I sanitari del 118 hanno solo potuto constatare la morte del camionista. I rilievi di legge sono stati ...