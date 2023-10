Salute | per l’osteoporosi nuove iniziative di Fedios per ‘costruire ossa migliori’

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Per la giornata mondiale, check al telefono e in centri per ridurre fragilità e rischio fratture Consulti telefonici e screening gratuiti per accendere i riflettori sul, sensibilizzando sull’importanza di adottare sani stili di vita per migliorare lo stato didelle, in particolare attraverso una corretta alimentazione, un’adeguata e regolare attività fisica, nonché prestando attenzione ai fattori di rischio individuali. Sono gli obiettivi di(Federazione italiana osteoporosi e malattie dello scheletro) per la Giornata mondiale delche si celebra il 20 ottobre. Il tema di quest’anno, promosso dall’International Osteoporosis Foundation (Iof) è ‘Build Better Bones’ (Costruiscimigliori).– spiega una nota – ...