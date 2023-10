Salute | per l’osteoporosi nuove iniziative di Fedios per ‘costruire ossa migliori’

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) (Adnkronos) – Consulti telefonici e screening gratuiti per accendere i riflettori sul, sensibilizzando sull’importanza di adottare sani stili di vita per migliorare lo stato didelle, in particolare attraverso una corretta alimentazione, un’adeguata e regolare attività fisica, nonché prestando attenzione ai fattori di rischio individuali. Sono gli obiettivi di(Federazione italiana osteoporosi e malattie dello scheletro) per la Giornata mondiale delche si celebra il 20 ottobre. Il tema di quest’anno, promosso dall’International Osteoporosis Foundation (Iof) è 'Build Better Bones' (Costruiscimigliori).– spiega una nota – è una patologia sistemica dell’apparato scheletrico, caratterizzata da una bassa ...

Questo trattamento va ripetuto ogni due giornialmeno tre settimane: in questo modo si saranno eliminati i pidocchi vivi e le nuove infestazioni. Se questa procedura non dà i risultati sperati, è ...Nuove severe restrizioni per i veicoli più vecchi, per combattere l'inquinamento e ridurre le emissioni di CO2 nell'ambiente.LATINA – In occasione del mese di ottobre, dedicato alla consapevolezza sul tumore del fegato, AbbVie aderisce allo Screening Nazionale gratuito per l’eliminazione del virus HCV (Epatite C), nell’ambi ...