Salernitana | Paulo Sousa | “Ho sofferto per l’esonero Non mi piango addosso”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Laha deciso di cambiare guida tecnica subito dopo la sosta di ottobre. Via, dentro Filippo Inzaghi che ha deciso di inseguire l’obiettivo permanenza in Serie A con i granata.ha voluto parlare. Queste le sue parole riportate da quotidianocostiera.it.: “Si guarda avanti nonostante sia stato male per qualche giorno. Lascio tanti amici a Salerno, non bisogna piangersi. Conserverò un ricordo bellissimo dei tifosi e della curva che conoscevo già quando vedevo le partite in tv prima di allenare i granata“. SportFace.