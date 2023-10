Salario minimo | scontro in Aula | l’opposizione | “Fuga del governo di fronte alle necessità dei cittadini”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)sul. Riprende oggi la discussione sulla misura dopo la sospensiva datata 3 agosto. All’apertura dei lavori, ilannuncia la sua volontà di rimandare il testo in Commissione. Questo scatena la plateale protesta delle opposizioni: “annunciata”. La bagarre sulla misura minima che però non risolve i problemi dei lavoratori italiani. Oggi l’si è trovata dia due opzioni: votare gli emendamenti e gli articoli o accettare il rinvio in Commissione, come richiesto dalla maggioranza attraverso il presidente della commissione Lavoro, Walter Rizzetto di Fdi. (continua dopo la foto)Leggi anche: Divorzio facile in Italia, arriva la storica sentenza della Cassazione. La Camera dei deputatiÈsul ...