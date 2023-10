Salario minimo | Schlein “Il Governo butta la palla in tribuna”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La richiesta della maggioranza di un ulteriore rinvio in Commissione della proposta di legge delle opposizioni sulè semplicemente la cronaca di una fuga annunciata. E' un modo dire lainda parte della presidente Meloni per non trovarsi nell'imbarazzo di dire ‘nò a una legge che sa essere apprezzata anche da un pezzo sostanziale dell'elettorato che ha votato per voi dalle ultime elezioni. E' una fuga dalla realtà di un Paese che reclama giustizia ed equità mentre invece voi continuate a regalare soltanto condoni, mancette corporative e tagli ai diritti universali, come scuola e sanità pubblica”. Così la segretaria del Pd, Elly, intervenendo in Aula alla Camera. “Quello che stiamo votando oggi è un colpo ai 3,5 milioni di ...