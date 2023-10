Salario minimo | Rizzetto Fdi | ' opposizione abbandona lavori per avere post sui social'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Le opposizioni hannoto idella Commissione, probabilmente per loro inizia la settimana corta, ma non è quella che intende il segretario Schlein. La calendarizzazione o ri-calendarizzazione dei provvedimenti avviene in ufficio di presidenza e questo vale anche per la pdl sul, ufficio di presidenza che ancora dovevainizio. La protesta è iniziata invece durante l'esame di un parere, quindi ain corso della Commissione. Ancora una volta ci troviamo di fronte a unache non guarda al merito, ma è solo attenta a come scrivere isui. Sono ancora una volta stati smascherati. Inizieremo, infatti, a stretto giro con la richiesta di una audizione del ...