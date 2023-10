Salario minimo | maggioranza chiede ritorno in commissione | opposizione protesta

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) (Adnkronos) – “Rinvio in” della proposta sulper “un approfondimento” dopo il parere fornito da Cnel. Arlo il presidente dellaLavoro Walter Rizzetto (Fratelli d’Italia) in apertura della seduta dell’aula alla Camera. Viva ladelle opposizioni. “La richiesta di rinvio” indel“è semplicemente la cronaca di una fuga annunciata, la vostra fuga dalla realtà. Invece di equità propone condoni, mancette e tagli a diritti universali come scuola e sanità”, ha detto Elly Schlein in aula alla Camera. La proposta sulha visto “la Meloni buttare la palla in tribuna per l’imbarazzo di dire no a una legge apprezzata ...