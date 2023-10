Salario minimo | l’obiezione più grande alla bocciatura del Cnel sta nel documento stesso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) di Federico Avanzi * Il 12 ottobre 2023, riscontrando la richiesta della Presidente del Consiglio dell’11 agosto, a sua volta sollecitata dpressione delle opposizioni che si erano compattate dietro l’unitaria proposta di legge tesa a introdurre un “trattamento economicoorario stabilito dal CCNL, non inferiore a 9 euro lordi” (art. 2, c. 1 p.d.l. n. 1275 del 04/07/2023), il Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro () ha reso noto gli esiti delle proprie analisi in tema di. Nel, approvato dall’assemblea a maggioranza (con voti contrari di CGIL, UIL, USB e di alcuni tra gli esperti nominati dal Colle), muovendo dal ‘mantra’ della “estrema complessità del tema”, si evidenzia un sostanziale sfavore verso un intervento legislativo determinante ...