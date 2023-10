Salario minimo | Guerra Pd a Notizie com | “Ora in Commissione ci aspettiamo una discussione vera”

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) La Camera dei deputati ha dato l’ok per il ritorno indel testo della proposta di legge sullegale. Il tema è tornato in Aula dopo che il Cnel ha votato un documento che di fatto bocciato le opposizioni, dando ragione alla maggioranza, che vede come unica strada quella del rafforzamento della contrattazione collettiva. Oggi, mercoledì 18 ottobre, i deputati erano chiamati a votare o gli emendamenti e gli articoli oppure il rinvio income richiesto dalla maggioranza. Con soli 21 voti di scarto hanno deciso di prendersi ulteriore tempo per studiare il documento approvato dal Cnel. In Aula si è consumata un’accesatra i partiti. “È assolutamente ingiustificato, se pensiamo che il cammino di questa proposta di legge risale a marzo di quest’anno. C’è stato ...

