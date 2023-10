Salario minimo | Fratoianni | ' maggioranza scappa | ha paura di suoi elettori'

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Voi avetenon dell'opposizione ma degli, dei vostri" che sono favorevoli al. "Sarebbe bene che voi diceste la verità: dire che non avete un'idea, non avete una proposta" sul lavoro. Così Nicolain aula alla Camera dopo la richiesta di rinvio in commissione delda parte della. "Noi continueremo a batterci. In Italia c'è una gigantesca questione salariale che non riguarda solo i lavoratori poveri e ilserva proprio a questo, a spingere avanti il livello salariale generale. Servono risposte per cambiare in meglio le condizioni del Paese. Voi invecete".

Schlein: "Da maggioranza fuga da realtà". M5S: "Rinvio inammissibile". Raccolte mezzo milione di firme per la proposta "Rinvio in commissione" della proposta sulper "un approfondimento" dopo il parere fornito da Cnel. A chiederlo il presidente della commissione Lavoro Walter Rizzetto (Fratelli d'Italia) in apertura della seduta dell'aula alla ...

Rom, 18 ott. (Adnkronos) - "Oggi in Aula riproponiamo che in Italia non si possa lavorare per meno di 9 euro all’ora. Il governo dice ancora no. Ma noi non ci fermeremo. Sotto i 9 euro non è lavoro. È ...Roma, 17 ott - “Oggi ci aspettiamo due possibili scelte brutte, una che decidano di bruciare il provvedimento ma non ne hanno la forza perché dovrebbero risponderne immediatamente al Paese e l’altra c ...