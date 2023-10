Salario minimo | Conte | “Meloni è stata scelta per decidere | non per far decidere il Cnel di Brunetta Governo volta le spalle agli italiani”

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) “Sono rimasto sorpreso da tanto entusiasmo, vedere tutte le forze di maggioranza unirsi in un applauso liberatorio ma liberatorio per chi. L’ideologia, soprattutto se debole, fa male perché impedisce di gettare uno sguardo su quello che succede fuori”. Così Giuseppein Aula alla Camera commentando la nuova richiesta di rinviare la proposta di legge sulin Commissione. “Dovremmo guardare in faccia la realtà e mettere da parte bandiere e dire con forza tutti insieme che l’Italia non può rimanere tra gli unici 5 Paesi su 27 in Europa che non hanno il– specifica il leader del Movimento 5 stelle – Questo non sta accadendo perché ilha deciso dire lee ...

Bagarre a Montecitorio dopo che l'aula ha votato il rinvio in commissione Lavoro del disegno di legge delle opposizioni per l'sistituzione di unlegale: 'Se siete contrari, abbiate il corraggio di dirlo' Sullo stesso argomento: Il Cnel si divide e dice no alla legge sul. Brunetta: "Il sindacato si è spaccato" ...Agenzia Richiesta passa per 21 voti – L’aula della Camera ha rinviato in Commissione la pdl sul salario minimo. La richiesta è stata approvata per 21 voti di differenza. In… Leggi ...Bagarre a Montecitorio dopo che l'aula ha votato il rinvio in commissione Lavoro del disegno di legge delle opposizioni per l'sistituzione di un salario minimo legale: "Se siete contrari, abbiate il c ...