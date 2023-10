Salario minimo | Conte | ' delitto perfetto contro misura di civiltà'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Roma, 18 ott (Adnkronos) - "Ununadi". Lo ha detto Giuseppe, in aula alla Camera, sul. "Un rinvio in commissione per farla morire lì. Ma noi non lo consentiremo, né rinvii né meline, basta schiaffi a questa aula", ha aggiunto il leader del M5S.