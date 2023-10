Sai ma' | sono trans | il libro che racconta come sopravvivere al coming out di una figlioa

... che verrà svelata nella seconda metà dell'anno prossimo, cila Dacia Spring e le future ... Con una segmento Bgià di non poter guidare per ore'. 'Andare più veloci non serve'. Il bilanciamento ...C'è un ammasso di stelle giovanissime accanto al nostro buco nero supermassiccio: questa scoperta cambia tutto quello che sappiamo sulla formazione stellare.Ecco cosa ha dichiarato nello studio del programma Rai: “Sì sono stato in procura a Milano. Però io non passerò mai dalla parte dei buoni. Perché non credo nelle istituzioni. Io non lavoro con le ...