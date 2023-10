Rugby femminile | WXV | svelato il XV azzurro che sfiderà il Sudafrica

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nanni Ranieri, coach della Nazionaleitaliana di, ha ufficializzato il XV titolare cheilnel secondo match del WXV, in programma venerdì 20 ottobre a Cape Town. Spicca l’esordio in prima linea di Alessia Pilani, mentre torna a vestire la maglia numeri 15 Ostuni Minuzzi. Da segnalare infine la prima volta di Beatrice Rigoni, che alla 69^ presenza inindosserà la fascia da capitano. Di seguito la formazione italiana: Ostuni Minuzzi; Muzzo, Capomaggi, Rigoni, D’Incà; Madia, Granzotto; Cavina, Ranuccini, Locatelli; Tounesi, Fedrighi; Pilani, Vecchini, Turani. SportFace.

There are no translations available. Cape Town - Il Commissario Tecnico della Nazionaledidell'Italia ha annunciato la formazione che scenderà in campo venerdì 20 ottobre all'Athlone Sports Stadium di Cape Town contro il Sudafrica, nella seconda partita del WXV 2 (KO ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2024: il calendario dell'Italia e la ... OnRugby

Italrugby femminile al Lanfranchi per il Women's Six Nations 2024 Sport Parma

La Federazione Italiana Rugby ha reso noto la formula ed il calendario della Serie A Élite Cup 2023/24 che dal prossimo 26 novembre coinvolgerà il Rugby Colorno ed altre 4 formazioni di Serie A Élite ...Un weekend dai due volti per le due compagini nostrane della serie A del rugby: Noceto torna a vincere e convincere in casa degli Amatori Milano, mentre Parma fa registrare un altro stop. Dopo due tur ...