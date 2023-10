Roma | telefonata segnala allarme bomba in scuola ebraica | evacuati studenti

Unaal 112 ha segnalato un allarme bomba alla scuola ebraica di, al Portico di Ottavia. I carabinieri hanno subito attivato la procedura e i bambini sono stati fatti uscire. Sono in corso ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Sale la tensione con l'inasprirsi del conflitto tra Israele e Hamas. Questa mattina nella scuola del Ghetto di Roma si è tenuta un'esercitazione in caso di allarme bomba ...