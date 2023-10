Roma | spacciava droga in casa | tradito dal viavai sospetto

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)– Un’importante attività investigativa, svolta nelle scorse settimane dagli uomini della Polizia di Stato del XIV° Distretto Primavalle, ha consentito di appurare l’esistenza di un movimentodi persone nei pressi di un appartamento, già attenzionato. Soprattutto durante le ore pomeridiane vi era un diverso numero di persone le quali, dopo aver sostato alcuni minuti nei pressi dell’entrata dell’edificio oggetto dell’indagine, dopo aver fatto una telefonata, accedevano all’interno. Il servizio di appostamento ha permesso di appurare che, una volta avuto accesso all’interno, le persone erano solite sostare sulla porta dell’appartamento interessato fino a quando non venivano poi fatte entrare, a turno, da un’altra figura presente in. Gli agenti del Distretto hanno così deciso di effettuare un servizio di perquisizione in ...