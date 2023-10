Roma | Smalling e Sanches ancora individuale | domani provino decisivo

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Archiviata la pausa nazionali, laè tornata in campo a Trigoria. José Mourinho uesta mattina non ha potuto ovviamente contare...

Nel video Angelo Mangiante fa il punto sugli infortunati in casain vista della gara contro il Monza (domenica ore 12.30, diretta su Sky Sport Calcio). Brutte notizie per, Llorente e Renato ...Anche oggi Chris Smalling non ha partecipato all’allenamento che si è svolto stamattina con i pochi componenti della squadra a disposizione di José Mourinho.La Roma si è ritrovata questa mattina a Trigoria per il consueto allenamento: ancora assenti Smalling, Llorente e Renato Sanches.