Roma | Smalling e Llorente out Mourinho attende i nazionali

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) È unaancora a ranghi ridotti quella che prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida con il Monza di domenica prossima. Josè, infatti, non può ancora contare su giocatori convocati in Nazionale né tantomeno sugli infortunati, cone Renato Sanches che non sono scesi in campo ma possono sperare almeno in una convocazione per la prossima gara. Chi invece salterà sicuramente la sfida al Monza sono Dybala e Pellegrini: il primo punta ad essere disponibile contro l’Inter mentre per il capitano la data di rientro più probabile è quella del 12 novembre, quando si giocherà il derby. SportFace.