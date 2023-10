Roma | rientrato l’allarme bomba in una scuola ebraica | era solo un’esercitazione

Leggi su open.online

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) È scattato un allarmenella mattinata di oggi, mercoledì 18 ottobre, al Ghetto ebraico di. Ma, stando a quanto comunicato in mattinata dalla comunitàdella Capitale, si trattava di una semplice esercitazione. Laall’interno del Ghetto dial Portico di Ottavia era stata evacuata in via precauzionale e gli studenti erano stati trasferiti in un luogo sicuro. A dare notizia delera stata la stessa comunitàdi. «Nella giornata odierna – recitava la nota diffusa in mattinata – ladiè stata evacuata in via precauzionale a seguito di una chiamata anonima che ha richiesto l’intervento delle autorità competenti. ...