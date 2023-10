Roma | altoparlante diffonde rutti in piena notte | “È per allontanare i cinghiali” VIDEO

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Pubblicato il 18 Ottobre, 2023 Siamo a, più precisamente nel quartiere di Torpignattara, qualcuno inha interrotto il sonno dei vicini azionando unche ha diffuso un ricco campionario di. Uno scherzo goliardico che ha indubbiamente divertito numerosi abitanti della capitale italiana ieri sera: improvvisamente,ha cominciato a trasmettere una sequenza di “eruttazioni particolarmente rumorose”. Il, condiviso dall’account Instagram “Welcome to Favelas”, sta rapidamente diventando virale in rete, suscitando numerosi commenti esilaranti da parte degli utenti. Al momento rimane sconosciuto l’identità del responsabile dello scherzo notturno. @illegali, Torpignattara. Un ...

, TORPIGNATTARA, UNTRASMETTE RUTTI IN PIENA NOTTE

Incredibile a Roma, altoparlante trasmette rutti in piena notte. I commenti sui social: «Ma sono cinghiali» corriereadriatico.it

Per qualcuno può sembrare divertente, ma di certo per altri non lo è stato. Durante la notte tra lunedì 16 e martedì 17 ottobre 2023, qualche bontempone a Torpignattara ha pensato bene di munirsi di a ...