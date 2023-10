Roma | accoltellato alla gola di fronte a un bar | 32enne in fin di vita

Leggi su tpi

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)da un cittadino di origini marocchine che voleva vendergli una rosa, un uomo di 32 anni si trova ricoverato in condizioni “disperate” al Policlinico Umberto I di. Il tentato omicidio è avvenuto martedì sera nella Capitale, non lontano da piazza Bologna, e il responsabile, senza fissa dimora, è stato arrestato poco dopo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il cittadino nordafricano si avvicinato a due giovani fuori a un bar in via Michele di Lando importunandoli, sventolando una rosa e chiedendo informazioni stradali. Poi, senza apparente motivo, ha sferrato la coltellata al 32 enne, che è stato accompagnato in ospedale dall’amico e si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni. L’aggressore, che era già stato segnalato in precedenza per avere infastidito passanti nella zona di ...