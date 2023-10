Roma | 32enne accoltellato in piazza Bologna | è in fin di vita Arrestato marocchino

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Un giovane di 32 anni è ricoverato in prognosi riservata e in pericolo dial Policlinico Umberto I, dopo essere stato ferito alla gola con un coltello da un venditore di rose nei pressi di. L’uomo è stato aggredito in via Michele di Lando da undi 29 anni che aveva già creato problemi ai passanti minacciandoli con la lama in via Tiburtina e inle delle Province.La polizia lo ha bloccato poco lontano dal luogo del ferimento e lo haper tentato omicidio. Ora si trova nel carcere di Regina Coeli a disposizione dei magistrati. Accoltellamento in, si scava nelle conoscenze delStando a quanto si apprende, al momento la questura escluderebbe collegamenti tra il ...