Roberto Mancini | disfatta totale | tifosi infuriati | cosa sta succedendo?

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il cambio di rotta non è avvenuto.si trova in un vortice di polemiche dopo l’ennesima prestazione non convincente. Non di certo pronosticabile un avvio così. O meglio, molti non se lo sarebbero mai aspettato. L’ex c.t. azzurroaspetta ancora la prima vittoria da nuovo commissario tecnico dell’Arabia Saudita. Difficile da immaginare, ma il tecnico italiano ha cambiato totalmente vita immergendosi in una nuova era visto anche lo sviluppo a livello sportivo dei club nella lega araba.fino a questo momento però non è riuscito a farsi capire a dovere, i risultati parlano chiaro. Sicuramente non sarà facile farsi capire e inculcar loro le sue idee di gioco che adottava qui in Italia, ma la striscia di risultati negativi continua. “I campioni ...